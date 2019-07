Niederberg : Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Niederberg Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht zum Mittwoch, gegen 3.15 Uhr, ein Kleinkraftrad auf. Der Fahrer war in Velbert-Mitte ohne Licht unterwegs. Der Mann floh vor der Polizei und verunglückte.

Bei seiner Flucht missachtete der Zweiradfahrer nach Polizeiangaben deutliche Stopp-Zeichen. Er befuhr auch Gehwege und missachtete wiederholt das Rotlicht von Ampeln. Auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Velbert konnte dem Zweiradfahrer der Fluchtweg durch hinzugezogene Unterstützungskräfte versperrt werden. Daraufhin wendete der Rollerfahrer auf der Fahrbahn, um seine Flucht weiter fortzusetzen. Doch schon nach wenigen Metern verlor er dabei die Kontrolle über das Zweirad. Der Roller touchierte in Höhe des Hauses Nr. 25 einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten, weißen PKW Fiat Punto im Heckbereich. Hierdurch stürzte der Rollerfahrer zu Boden. Der beim Unfall unverletzt gebliebene Mann flüchtete daraufhin weiter zu Fuß in Richtung Panorama-Radweg. Bei seiner Unfallflucht ließ er am Ort des Geschehens nicht nur seinen weißen Motorroller mit Fahrzeugschlüsseln zurück, sondern auch sein Handy, welche ihm beim Sturz aus der Tasche gefallen war. Am Unfallort blieb zudem ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1500 Euro am Fiat Punto und am Motorroller zurück. Polizeibeamte, die den Flüchtenden ab hier zu Fuß verfolgten, konnten diesen im Sprintertempo einholen und festhalten. Noch auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße konnte der Verfolgte in Höhe der Hausnummer 98 festgenommen, gefesselt und anschließend der Velberter Polizeiwache zugeführt werden. Dort stellte sich heraus, dass der 36-jährige Velberter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Deshalb hatte er versucht mit dem ihm gehörenden Zweirad zu flüchten. Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und wegen Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet, Rotlichtmissachtungen und andere Verkehrsverstöße darin aufgenommen. Da der Beschuldigte zudem einräumte gelegentlich Marihuana zu rauchen, wurde zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme von Blutproben angeordnet und durchgeführt. Der Motorroller wurde im Zuge einer polizeilichen Unfallaufnahme sichergestellt und abgeschleppt.