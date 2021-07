Ratingen : Stadtranderholung hat noch einige Plätze frei

Ratingen Für die dritte, fünfte und sechste Ferienwoche sind noch Anmeldungen möglich. Täglich von 8.45 bis 16.30 Uhr locken spannende Angebote in den Jugendeinrichtungen der Stadt.

() Auch für Kurzentschlossene gibt es in den Sommerferien noch freie Plätze in der Stadtranderholung. Das Jugendamt nimmt in folgenden Altersgruppen/ Einrichtungen noch Anmeldungen entgegen:

In der dritten Ferienwoche (19. bis 23. Juli) in den Gruppen im Jugendhaus (sechs bis neun Jahre) und im Club West (zehn bis zwölf Jahre), in der fünften Ferienwoche (2. bis 6. August) in den Gruppen Manege und JUZ Hösel (jeweils sechs bis neun Jahre), im LUX (acht bis zehn Jahre) und zusätzlich in der Manege und im Phoenix (zehn bis zwölf Jahre), in der sechsten Ferienwoche (9. bis 13. August) in den Gruppen Manege und JUZ Hösel (jeweils sechs bis neun Jahre), im LUX (acht bis zehn Jahre), in der Manege und im Phoenix (jeweils zehn bis zwölf Jahre) sowie in einer Vorschulgruppe im Jugendhaus (fünf bis sieben Jahre).