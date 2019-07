Heiligenhaus : Mit Graffiti-Kunst auf den rechten Weg

Melanie Rohde betreut die Gruppe beim aktuellen Projekt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Melanie Rohde ist für die Jugendgerichtshilfe zuständig. Bei Sozialprojekten steht sie kreisweit nicht allein.

Der Lieferwagen der Stadt parkt direkt vor der Turnhalle der Suitbertusschule Am Sportfeld. Drinnen im Laderaum sieht es nach wohlsortierter Maler- und Lackiererausstattung aus. Damit ist der Beobachter gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit. Aber in dieser Woche geht es nicht darum, die Turnhallen-Außenwand fachmännisch in Schuss zu bringen. Sondern um ein Projekt der Jugendgerichtshilfe. Graffiti – das ist das Thema, also sind Teppich-Abdeckungen, Leitern, Farbdosen und Mal- bzw. Sprühvorlagen – bunt, in DIN A4-Größe – bestens am Platz.

Sicherheit für die Teilnehmer steht obenan für Melanie Rohde. Sie hat die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe in Heiligenhaus von ihrer Vorgängerin Guiseppina Cagna übernommen. Jetzt steht sie vor der Gruppe von zehn Jugendlichen und klärt erstmal darüber auf, was ein „Leiterschein“ ist. Ein Leiterschein ist die Berechtigung, anderen zu erklären, wie man sicher auf der Leiter steht. Das braucht ein paar erklärende Worte. Die Jugendlichen kapieren schnell: Beim Graffiti-Projekt an der Turnhallenwand soll es nicht hoch hinaus gehen. Und für die Arbeiten in luftiger Höhe kommt eh am Freitag der Fachmann und Graffiti-Experte Javier Landa-Blanco mit Hebebühne. Der Künstler ist so gut wie immer mit von der Partie, wenn es um derlei Projekte in der Stadt geht. „Bald auch im Spielhaus“, wie Rohde verrät.

INFO Entscheidung fällt vor Ort Der Rat hat die aktuelle Arbeit der Jugendgerichtshilfe in Heiligenhaus beauftragt. Aktuell werden 72 Fälle betreut. Gerichte verhängen je nach Fall zwischen 15 und 250 Sozialstunden.

Auch darüber hinaus ist die Heiligenhauserin nicht allein mit dem Projekt. Es wird organisiert über den Verein „Neue Wege“, der wiederum ein Zusammenschluss mit Beteiligten aus mehreren kreisangehörigen Städten ist. So stoßen André Duschke aus Wülfrath und Einar Sassnar aus Haan zur Gruppe, außerdem Richard Stark, der als Ehrenamtler dabei ist. Und Aline Behringer unterstützt Landa-Blanco bei der Arbeit.

„Die jungen Teilnehmer kommen überwiegend, um gerichtlich vorgeschriebene Sozialstunden abzuleisten, aber s es sind auch Leute dabei, die aus eigener Initiative nachfragen“, sagt Rohde. Nicht in jedem Fall sei ein Gerichtsverfahren vorangegangen. „Es gibt auch das so genannte Diversionsverfahren. Das heißt, der straffällig gewordene jugendliche bekommt Auflagen ohne Gerichtsverhandlung erteilt.“ Straffälligkeit – das bedeutet nach Rohdes Erfahrung „kleinere Delikte wie Diebstahl, Sachbeschädigung oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“. Mit den Einzelnen ins Gespräch kommen, sie zu einer Gruppe zusammenfinden zu lassen, die für ein solches Projekt funktioniert“, darin besteht nach ihren Worten die pädagogische Herausforderung des Graffiti-Projekts. Schon in Vorgesprächen achte man darauf, dass die Teilnehmer möglichst zueinander passen. Die Kunstprojekte sollen über den Tag hinaus wirken – nicht nur, was die sichtbaren Ergebnisse angeht. Das funktioniert nach den Erfahrungen des Vereins „Neue Wege“ gut. Wer zum zweiten Mal teilnimmt, kommt in der Regel freiwillig, es geht dann vorderhand um persönliche Gesprächskontakte „oder einfach darum, einen strukturierten Tagesablauf zu haben“, so Rohde.