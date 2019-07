Ratingen : Parkautomaten sind nach Reparatur erneut außer Betrieb

An der Hans-Böckler-Straße und an der städtischen Musikschule sind die Geräte defekt. Wie es weitergeht, ist völlig offen.

Es ist schon längst keine Überraschung mehr. Eine „Außer Betrieb“-Anzeige ziert mal wieder die Automaten an der Hans-Böckler-Straße und in der Poststraße auf dem Parkplatz der städtischen Musikschule.

Das Problem: Diese Posse ist kein Scherz, sondern Wirklichkeit. Man hatte unlängst auf RP-Anfrage betont, dass in der Tat zurzeit einige Parkautomaten defekt seien. Die Ursachen würden in Abstimmung mit der Firma Siemens behoben, hieß es. Und dann geht die Sache ein paar Tage lang gut – und der nächste Defekt folgt.

Die Geschichte mit den Parkautomaten ist eine unendliche. Man erinnere sich: Es war im Jahr 2012. Schon damals kam das Geschäft mit den neuen Automaten nur sehr schwer in Fahrt. Zunächst hatte es Probleme beim Aufbau der Geräte gegeben, so manche Überraschung schlummerte im Boden, man war zum Beispiel plötzlich auf Leitungen gestoßen.

Jeder Automat kostet 5000 Euro. Der Rat hatte zunächst entschieden, dass die Parkplätze an der Musikschule (Poststraße), an der Minoritenstraße, auf dem Parkplatz Hans-Böckler-Straße (neben dem Stadthallenpark) und am Stadttheater gebührenpflichtig werden. Dort stellte die Stadt die Geräte auf. Neue Automaten gab es auch an der Stadthalle und an der Werdener Straße.