Ratingen : Kinder besuchen Straßenbahnmuseum

Kinder besuchten das Straßenbahnmuseum in Köln. Foto: RP/Stadt Ratingen

(RP) Im Rahmen des Matchball-Sommerferienprogramms des Ratinger Jugendamtes besuchte jetzt eine Kindergruppe das Straßenbahnmuseum der Kölner Verkehrsbetriebe. Untergebracht in einer denkmalgeschützten Wagenhalle des ehemaligen Betriebshofes Thielenbruch aus dem Jahre 1926, vermittelt die Schau historischer Straßenbahnen Einblicke in die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in Köln.

