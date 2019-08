Ratingen : Nachhaltigkeits-Netzwerk tauscht Kleider und macht sauber

Am Samstag startet die erste Kleidertauschparty im Arkadenhof. Eine Woche später ist großes Reinemachen in der Innenstadt angesagt.

Ratingen (RP) Der erste Ratinger CleanUp Day Ende Juli am Grünen See war ein voller Erfolg. Zahlreiche Freiwillige hatten sich zusammengefunden, um die Flächen rund um den Grünen See von Müll, Zigarettenkippen und dergleichen zu säubern.

Wie angekündigt, sollen die Treffen zukünftig etwa einmal im Monat stattfinden. Die nächste CleanUp Aktion des Netzwerks Ratingen.nachhaltig startet am Sonntag, 18. August, in der Innenstadt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Vorplatz der Dumeklemmerhalle/Stadthalle. Von dort aus werden die Teilnehmer in die Innenstadt ausschwärmen und den achtlos weggeworfenen Müll in den Parks und Grünanlagen beseitigen.