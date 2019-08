Golfen : Irrer Krimi: Höseler greifen nach dem Titel

Am Ende war da nur noch Jubel: Als sich die Anspannung gelöst hatte, feierten die Höseler Herren ihren Erfolg und den Einzug ins Final Four ausgelassen. Foto: DGV/Stebl/DGV/STEBL

HÖSEL Nach einem mehr als spannenden letzten Spieltag in Berlin beim GC Wannsee haben es die Bundesligaspieler des Golfclubs Hösel ins Final Four geschafft. Auf dem 18. Loch der letzten Runde fiel die Entscheidung: Hösel und Hubbelrath fahren zum Finale nach Hamburg und werden um den Deutschen Meistertitel kämpfen.

Die Entscheidung ließ lange auf sich warten. Erst auf dem 18. Grün der letzten Runde gab es Gewissheit, wobei Hösel zuvor ziemlich zittern musste. Als Ulrich Holschbach nämlich seinen Putt zum Par nicht versenkte, sah es kurzzeitig so aus, dass Wannsee, zu diesem Zeitpunkt auf Platz zwei der Tagestabelle, gemeinsam mit Hubbelrath (Platz eins) ins Finale einziehen würde. Letztlich aber rettete die Herren aus Hösel ein einziger Schlag am letzten Spieltag. Mit insgesamt zwölf Schlägen unter Par und somit einen Schlag besser als Frankfurt (-11) beendete Hösel das Turnier als Spieltagsdritter und kassierte so drei extrem wertvolle Punkte, die dann im Abschlussklassement der Nordstaffel für den zweiten Platz reichten.

„Auf Loch 18 gab es Anspannung pur“, sagte Trainer Christian Niesing, dem nach bangen Minuten Tränen der Freude in die Augen stiegen, „das konnte in beide Richtungen ausgehen und es war megaspannend. Für unseren Club ist das sensationell, zweimal in Folge das Final Four zu erreichen. Wir sind darüber sehr glücklich und werden uns gezielt und sehr individuell auf Gut Kaden vorbereiten“, erklärte Niesing.