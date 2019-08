Heiligenhaus : Der Musik-Spätsommer in der Stadt wird bunt

Heiligenhaus Sting, Clapton, Cohen neu interpretiert, außerdem Kirchenmusikalisches und Südamerikanisches – die Premiere der „Viertelklänge“ hat es in sich.

Insgesamt gibt es 19 Auftritte á 45 Minuten auf sechs Bühnen zu erleben. Den Auftakt macht das Trio Schmuck um 18 Uhr im Waldhotel. Klarinettistin Sayaka Schmuck, Pianist Benyamin Nuss, sowie Lisa Schumann (Violine und Viola) versprechen feinste Kammermusik. Ab 19.30 Uhr starten dann die parallel laufenden Konzerte. Kantor Christoph Zirener, Haus- und Hofmusiker der Suitbertus-Kirche spielt eben dort auf der Verschueren-Orgel Musik aus verschiedenen Jahrhunderten. Zeitgleich haut auch Hauke Ströh im Thum am Dom in die Tasten und spielt seine Interpretationen von Sting, Cohen, Clapton, Keys oder Elvis. In der Kniffte betritt dann auch Dr. Mojo die Bühne. Als One-Man-Band hat er Bluesharp, Gitarre, Foot-Percussion und seine Stimme dabei um Blues, Balladen oder Folksong auf seine Weise zu spielen. Im Ratssaal werden derweil Anke Schüppel-Slojewski an der Harfe und Jürgen Slojewski an der Gitarre und dem südamerikanischen Charango alias „Lunacorde“ aufspielen und feurige südamerikanische Rhythmen und romantische Klangwelten entstehen lassen. Südamerikanisch wird es gleich nebenan, im Treff am Rathaus, mit Harfenist Otto Thiel, der deutsche Wurzeln hat und in Guatemala geboren ist.

Ab 20.45 Uhr starten der 25-köpfige Chor der hiesigen katholischen Kirchengemeinden „Cantamos“ mit vorwiegend geistlichen Liedern und Gospel aus aller Welt in der Suitbertuskirche, in der übrigens der Pfarrgemeinderat mit Leckereien aufwarten wird. Im Thum am Dom legen zu dieser Zeit dann „j@zz-online“ los. Die achtköpfige, vor 20 Jahren in Heiligenhaus gegründete Band bringt von Jazz über Latin und Blues bis zu Covern eine üppige Bandbreite mit eigener Note mit. „Galgenlieder und andere Gesänge“ mit Musikerin Karola Pasquay und Sprecher Olaf Reitz gestalten ihre 45 Minuten mit musikalischen Klängen, sowie Lyrik und Prosa des Dichters Christoph Morgenstern in der Kniffte. Das Ulrich Rasch Trio wird im großen Sitzungssaal vom Kammermusik geprägte, eigene Kompositionen spielen Mit Klaus-Aymar de la Beaujardiere wird ein Wahl-Heiligenhauser auf Sofias Bühne im Treff am Rathaus stehen. Die Stimmen des Ratinger Gospelchors „Talking People“ erklingen um 22 Uhr im Suitbertus-Dom und direkt nebenan, im Thum am Dom, werden Daniel Bark (Piano) und Marvin Dillmann (Didgeridoo) „magische Klänge und mystische Rhythmen“ präsentieren. In der Kniffte will dann die Solinger Singer und Songwriterin Leonora Huth mit ihrer Musik zwischen Pop und Jazz verzaubern. Mit Klassik und Jazz locken währenddessen Chamegu in den Ratssaal und im Treff am Rathaus wird es mit dem Ney Trio exotisch. Die letzte Runde um 23.15 Uhr begehen die vier Jazzer von Foresonics, im Thum am Dom.