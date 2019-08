Ratingen : ADFC radelt zum Hafenfest

Der Fahrrad Club ist auch in den Sommerferien aktiv.

(jün) Für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) Ratingen gibt es keine Sommerpause. Die Aktiven radeln beispielsweise am Samstag, 17. August, ab 10 Uhr zum Hafenfest in Duisburg Ruhrort. Über Lintorf und Angermund geht es nach Wedau und von dort aus weiter über Duisburg Stadtmitte bis nach Ruhrort. Die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr geplant. Der Treffpunkt zur Abfahrt ist am Stadion in Ratingen.

Einen Tag später, am Sonntag, 18. August, geht es zum Naturschutzgebiet Elbsee. Die Tour startet um 10 Uhr am Stadion in Ratingen und führt über die einzige große Steigung nach Knittkuhl und weiter über Gerresheim und Vennhausen zum Unterbacher See und zum angrenzenden Elbsee. Eine Pause mit der Möglichkeit zur Einkehr ist am Unterbacher See geplant. Der Rückweg führt über Grafenberg und Rath zurück nach Ratingen. Zu bewältigen sind insgesamt 41 Kilometer.