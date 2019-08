Heiligenhaus : Ein Lauf für alle Leistungs-Fälle

Blick auf einen typischen Teil der Laufs - unverkennbar der Panoramaweg, eigentlich ein Radweg. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Beim Panoramaweglauf treffen sich Läufer aller Generationen. Breitensport wie er sein sollte.

Von Henry Kreilmann

Der Countdown läuft: Am Samstag, 7. September, lockt der Panoramaweglauf bereits zum siebten Mal an das Sportfeld in der Wassermangel. Schon jetzt sind über 300 Laufbegeisterte für die verschiedenen Läufe gemeldet, noch bleibt also Zeit, sich anzumelden. Im letzten Jahr freuten sich die Veranstalter über 850 Meldungen im Vorfeld, über 700 von ihnen überschritten tatsächlich die Ziellinie – ein neuer Rekord.

Ob der in diesem Jahr noch geknackt werden kann? Sicher ist zumindest eins: Der Laufsport ist wieder im Alltag zahlreicher Menschen angekommen. Dazu tragen tatsächlich auch die Volksläufe bei, die in vielen Städten dazu einladen, die Laufschuhe aus dem Schrank zu holen – oder sie überhaupt zu kaufen. Denn mit den Läufen vor der Haustür haben die Hobbyläufer ein Ziel vor Augen. Den Panoramaweglauf zeichnet dabei vor allem die idyllische Wettbewerbsstrecke aus, die, entlang ehemaligen historischen Bahntrasse und von Bäumen gesäumt, trotzdem Einblicke – Panorama – auf die niederbergische Stadt und auch ihren Wandel zeigt. Für so manchen eben auch ein Trainingspfad, der quer durch die Stadt führt und die Nachbarstädte Essen und Velbert anbindet. Der Heiligenhauser Panoramaweglauf, initiiert von Laufbegeisterten und umgesetzt von der SSVg 09/12 sowie den Fachleuten des Laufsport-Team Essen 99, hat sich seit der Premiere im Jahr 2013 zu einer weit über die Grenzen hinaus beliebten Laufveranstaltung gemausert. Die Bambini- und Schülerläufe sind gefragt. Das Teilnehmerfeld zieht sich durch die Generationen, von Jahrgang 1936 bis zu den Jüngsten bei den Bambiniläufen, ist die Altersspanne breit. Für den fünf Kilometer langen Volkslauf und den zehn Kilometer langen Hauptlauf finden Laufsportler aus dem weiten Umkreis nach Heiligenhaus. Zwischenzeitlich ist der Zehnkilometerlauf auch Teil des Neanderland Cups geworden und damit in diesem Jahr das Finale der Laufserie.

INFO Sieben Starts stehen auf dem Plan Neben den Bambini- und Schülerläufen, startet am Samstag, 7. September, um 15.30 Uhr der fünf Kilometer lange Sparkassenvolkslauf, um 16.30 Uhr der 10.000 Meter Zahntechnik Perpeet-Hauptlauf. Start- und Ziel der Läufer ist jeweils auf dem Sportfeld an der Talburgstraße. Startgebühren für die Bambini: 2,50 Euro pro Teilnehmer, 3,50 Euro für die Schüler- und Jugendläufe, 10 Euro für den Volks- und Hauptlauf. Meldeschluss ist am Freitag, 6. September – oder wenn das Teilnehmerlimit von 300 Läufern der Hauptläufe erreicht ist.

Möglich macht die Umsetzung der Heiligenhauser Breitensportveranstaltung eine lange Liste an Unterstützern, das sind nicht nur Sponsoren, sondern vor allem auch die Helfer, die an der Strecke für eine reibungslose, friedliche Veranstaltung sorgen. Nachdem der Panoramaweg – offiziell Panoramaradweg genannt – mit dem Brückenschluss über der Abtskücher Straße auf Heiligenhauser Gebiet keine Querung mit dem Autoverkehr hat, gab es 2013 für die lang kursierende Idee einer großen Laufveranstaltung kein Hindernis mehr auf der Strecke. Unterstützung in der Durchführung der großen Veranstaltung gibt’s seit Anbeginn vom Team Essen 99.