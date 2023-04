Heiligenhaus Fotoschau zeigt die Hauptstraße einst und jetzt

Ob diese Veränderung positiv oder negativ gesehen werden, liegt im Auge des Betrachters. Ab 1950 lebt Detlef Gerull, der Macher der neuen Ausstellung im Museum Abtsküche, in Heiligenhaus und hat die städtische Wandlung in dieser Zeit selbst erlebt, aber auch viele Informationen von älteren Heiligenhausern erfahren. Die Landwehr war 1705 kaum besiedelt, erst in weiteren 100 Jahren entwickelte sich das Dorf Heiligenhaus. Die Häuser hatten Nummern und Namen. Um 1920/30 schrieb der Heimatdichter Carl Schmachtenberg ein Gedicht mit dem Vers: „Dat is en Dorp, met einer Strot, on lang on schmal, wie‘n Bocksennot“ – „Es ist ein Dorf mit einer Straße und lang und schmal wie eine Hosennaht“ Alte Luftaufnahmen zeigen das deutlich. Das war zugleich der Anlass, diese Fotoausstellung nur auf die Hauptstraße zu konzentrieren. In der Dokumentation werden Fotos der Hauptstraße und des Kirchplatzes aus der Zeit 1900 bis in die 1970er Jahre, dem „Heute“ gegenübergestellt. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 16. April, 11 Uhr und ist dann bis 17 Uhr zu sehen. Danach samstags 14 bis 17 und sonntags 11 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.