Neubau auf dem Schützenplatz Ratinger Schützen feiern Richtfest

Besonderer Dank und der große Applaus aller Anwesenden galt Sven Pallessen, der in seiner Doppelrolle als Dachdecker und als Vize-Chef der Bruderschaft das Projekt maßgeblich so erfolgreich in die Umsetzung gebracht hat. Punktlandung im Zeitplan. Nachdem Bürgermeister Klaus Pesch treffende Worte für das Projekt gefunden hat und der Bruderschaft die Grüße von Rat und Verwaltung aussprach, übernahm Sven Pallessen in der Zunft-Kleidung der Dachdecker, und er sprach den eigens erstellten Richtspruch für den Neubau.