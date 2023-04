Unfallflucht in Lintorf Berner Sennenhund von Pkw verletzt

Die Frau hatte den Hund Zeugenangaben zufolge zuvor wahrgenommen und war zusätzlich auf das Tier aufmerksam gemacht worden. Dennoch rangierte sie mit ihrem Opel Astra Sports Tourer mit polnischem Kennzeichen auf dem Parkplatz offenbar so rücksichtslos, dass sie das Tier touchierte und an der Schulter verletzte. Der Hund rannte daraufhin panisch vom Hof, teilte die Kreispolizeibehörde Mettmann in einem Schreiben mit.