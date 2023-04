Auftritt in Ratinger Stadthalle Knebel und sein Affentheater kommen nach Ratingen

Ratingen, das hat Uwe Lyko (alias Herbert Knebel) in einem früheren RP-Interview verraten, kennt er nicht nur von Auftritten her, sondern auch von Fahrradtouren. Die Combo hat Erfolg. Und der Chef-Rentner kennt die Gründe: Man respektiert sich, man kann mit- und übereinander lachen, man ist – hoppla – eine reine Arbeitsbeziehung eingegangen. Das kling unromantisch. Gut: Bei runden Geburtstagen trifft man sich halt auch mal zum Bierchen. Aber privat ist in der Regel privat. Und alle fahren gut damit.