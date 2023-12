Heiligenhaus Pfarre plant neue Börse für Kommunionkleider

Termin ist der Sonntag, 21. Januar 2024 nach der Messe, also ab 12 Uhr bis 15 Uhr. Umkleidekabinen und Spiegel stehen wie gewohnt dort zur Verfügung. Die Kleidung und auch das Zubehör werden wieder in Kommission verkauft. Das bedeutet, dass die Verkaufenden die Kleidung - und was sonst verkauft werden soll - vorab vorbeibringen und ihren Wunschpreis nennen. Dazu Roswita Laszig vom Organisationsteam: „Wir nehmen alles an, was mit der Kommunion zu tun hat, also nicht nur Kleider und Anzüge, sondern auch jedwedes Zubehör wie Schuhe, Hemden, Täschchen, Haarschmuck, Jacken und was es sonst so gibt.“