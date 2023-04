Angebot in Ratingen Der Verein „Ältere Herren“ sucht neue Mitglieder

Nach der langen Corona-Einschränkung geht der „Verein Älterer Herren 1954 Ratingen“ mit Elan in die Zukunft. So wurde eine neue Kegelgruppe ins Leben gerufen, die sich unabhängig von den monatlichen Versammlungen ebenfalls im Vereinslokal „Dumeklemmer“ an der Lohgerberstraße 7 treffen wird. „Allgemein lässt in der Gastronomie die Nachfrage nach regelmäßigem Kegeln nach und da wollen wir die einstige Domäne der Vereinssportarten stärken“, so der Vorsitzende Hannsjörg Lawrenz.