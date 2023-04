Aktion der Werbegemeinschaft Damit Lintorf im Sommer wieder erblüht

Die entsprechenden Tütchen wurden von der Lintorfer Druckerei Rossimedia GmbH & Co. KG, ehemals Druckerei Preuss, gedruckt und ebenfalls gespendet. Und damit diese Blumen auch an den Mann beziehungsweise Frau gebracht werden können, wird die Werbegemeinschaft am Samstag, 8. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und am Samstag, 13. Mai, ebenfalls von 9: bis 13 Uhr auf dem Lintorfer Markt Blumensamentütchen und selbst gezogene Pflanzen verkaufen. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent für „Blühendes Lintorf“ Aktionen genutzt.