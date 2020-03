Förderkreis lädt ein : Liederabend mit zwei aufstrebenden Opernsängern

Maria del Mar Humanes und Sebastià Peris singen in der Dorfkirche Isenbügel. Der Eintritt ist frei.

An diesem Abend begrüßt der Förderkreis zwei „Rising Stars“ am Opernhimmel. Maria del Mar Humanes hat bereits viele Rollen an europäischen Opernstudios und Opernhäusern gesungen, zuletzt im Aalto Theater in Essen. Ihr Sopran ist so wie ihre Persönlichkeit, stolz und spanisch, klar und einschmeichelnd zugleich. Den Abend wird sie zusammen mit dem Bariton Sebastià Peris bestreiten, der zurzeit am Madrider Teatro Real engagiert ist, nachdem er in den Jahren 2016 bis 2018 im Opernstudio Deutsche Oper am Rhein gesungen hat. Am Flügel begleitet werden die beiden von dem Liedpianisten und Folkwang-Dozenten Maxim Shamo.