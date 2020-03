Museum : Kai Fobbes Videoscreening "Der Anstrich" kam gut an

(db) Wer in den vergangenen zwei Wochen abends die Grabenstraße entlang ging, konnte glauben, im Stadtmuseum würde noch gearbeitet. „Es sieht so aus, als ob jemand im Dunkeln renoviert“, sagte etwa eine Passantin.

Es waren aber keine Handwerker aktiv, sondern es war Jan Möllmer, ein junger, inzwischen weltweit erfolgreicher Tänzer aus Wuppertal. „Besonders an den Karnevalstagen fiel er den vorbeilaufenden Fußgängern auf“, sagt Anne Rödler vom Museum. Der Videokünstler Kai Fobbe hat den tanzenden Darsteller bei seinem „Anstrich“ aufgenommen. Das 2,5 Stunden laufende Video, das bei Einbruch der Dunkelheit durch die Fenster des Museums von außen sichtbar wurde, zeigt den streichenden Performer in schwarzem Gewand. Er malt einen schwarzen Raum zunächst weiß und dann wieder schwarz – ein Spiel mit Licht und Schatten, Fläche und Raum, Körper und Bewegung. „Die Fensterfront wurde so zu einer Vitrine im öffentlichen Raum“, so Rodler. Das goutierten die Zuseher.