Verein „Vergessene Kinder“ : Petra Ullrich erhält Verdienstorden

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich Petra Ullrich mit dem Verein „Vergessene Kinder“ für Rumänien ein.

„Was ich erlebt habe, als ich das erste Mal in Rumänien war, hat mich nicht los gelassen. Wer das einmal gesehen und gerochen hat, vergisst das nicht.“ Ihr erster Besuch in Rumänien ist nun schon mehr als 20 Jahre her, doch er hat Petra Ullrich nachhaltig geprägt und blieb nicht folgenlos: Die Heilpraktikerin gründet damals den Verein „Vergessene Kinder“ und ruft damit ein Hilfsprojekt ins Leben, das den Ärmsten die Hand reicht.