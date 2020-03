Special Olympics Deutschland : "Hier steht der Mensch im Mittelpunkt"

Warum Patrick Bongardt (28) als Volunteer bei den „Special Olympics Deutschland“ im Berchtesgadener Land arbeitet

„Es schneit gerade im schönen Berchtesgadener Land“, sagt Patrick Bongardt am Telefon und blickt den Hang hinauf, an dem er gerade steht. Der 28-Jährige verbringt zwar nicht seinen Urlaub in den Alpen, wie man annehmen könnte. Sondern er arbeitet vielmehr als Volunteer bei den „Special Olympics Deutschland“, kurz SOD, mit. Das sind die „Olympischen Winterspiele“ für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Deutschland, die dieses Jahr im Südosten von Oberbayern stattfinden.