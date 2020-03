Anlaufstelle : Sieben erkrankte Mitarbeiter im Bürgerbüro

Ratingen (kle) Gravierende personelle Engpässe sorgen im Bürgerbüro für eine äußerst angespannte Situation. Ulrike Trimborn, Sprecherin der Stadt, betonte gestern nachmittag auf RP-Anfrage: „Von den neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgerbüros sind derzeit sieben erkrankt.

Darauf habe die Stadtverwaltung bereits am Montagnachmittag auf der Startseite der Homepage hingewiesen und erneut darum gebeten, die Online-Terminvergabe zu nutzen, gerade um lange Wartezeiten zu vermeiden. Bezüglich der Langzeiterkrankten habe die Verwaltung bereits Lösungen erarbeitet, die in absehbarer Zeit greifen werden, betonte Trimborn. Bei den akut Erkrankten hofft man, dass diese in den nächsten Tagen gesund an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, so dass sich die Lage dann etwas entspannen sollte. Bürger hatten gegenüber der RP von extrem langen Wartezeiten gesprochen.