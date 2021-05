Kultur in Ratingen : Museen und Medienzentrum öffnen wieder

Ratingen Hygiene- und Abstandsregeln sowie Kontaktverfolgung gelten auch weiterhin. Museum Ratingen und Oberschlesisches Landesmuseum warten mit neuen Ausstellungen auf Besucher.

Nach der coronabedingten Schließung ist die Stadtbibliothek (Peter-Brüning-Platz 3) ab Dienstag, 1. Juni, wieder geöffnet. Die Nutzung ist derzeit nur mit einem Bibliotheksausweis möglich, über den die Registrierung der Besucher erfolgt. Ferner ist der Aufenthalt in der Bibliothek bis auf Weiteres nur zur Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich und zeitlich begrenzt. Für Medien, die vor dem 1. Juni ausgeliehen wurden, wurde das Rückgabedatum bis zum 1. Juli verlängert. Kunden können weiterhin Medien online ausleihen. Die Öffnung der Stadtteilbibliotheken wird derzeit vorbereitet und erfolgt voraussichtlich in der kommenden Woche.

Auch das Oberschlesische Landesmuseum öffnet am Dienstag, 1. Juni, seine Türen. „Auf diesen Moment haben unser Publikum und wir lange gewartet“, so Andrea Perlt, Direktorin des Museums. Neben der Dauerausstellung ist auch die Sonderausstellung „Polen oder Deutschland? Oberschlesien am Scheideweg“ zu sehen. Bei der Online-Führung am Freitag, 4. Juni, um 15 Uhr wird sich der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Frank Mäuer mit „Wegmarken der oberschlesischen Geschichte“ befassen. Für den Museumsbesuch ist eine Terminbuchung und die Vorlage eines negativen Schnelltests erforderlich. Interessierte Besucher wenden sich an den Besucherservice, Telefon 02102/956202 oder per E-Mail. Dort gibt es auch den Zugangslink für die Online-Führung.