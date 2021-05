Programm im Juni : Kulturkreis meldet sich zurück

Das Veranstaltungsprogramm wird im Juni wieder hochgefahren. Wann Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden, steht noch nicht fest.

Der Höseler Treff vom Kulturkreis Hösel Der Treff findet normalerweise an jedem ersten Dienstag eines Monats im Höseler Caféhaus (Café Bieger) an der Preußenstraße 1 statt. Da ein realer Caféhausbesuch wegen Corona nicht möglich ist, hat der Kulturkreis Hösel aus der Not eine Tugend gemacht. Bereits beim letzten Höseler Treff am 6. April konnten sich in einer Zoom-Konferenz 12 Gäste online zu einem angeregten Meinungsaustausch treffen, mehr als in Präsenz.