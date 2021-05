Corona-Lage am Montag : Nur neun Neuinfektionen im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Die Inzidenz sinkt weiter. Sollte der Wert stabil unter 50 liegen, gibt es weitere Lockerungen. Am Montag meldet der Kreis nur neun Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Montag 669 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 18 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 34 (+/- 0; 0 neu erkrankt, 0 genesen), in Haan 32 (ebenfalls unverändert), in Heiligenhaus 40 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Hilden 75 (-6, 1 neu, 7 genesen), in Langenfeld 102 (-2; 2 neu, 4 genesen), in Mettmann 14 (+1; 2 neu, 1 genesen), in Monheim 109 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Ratingen 117 (-2; 0 neu, 2 gen.), in Velbert 134 (-3; 4 neu, 7 genesen) und in Wülfrath 12 (unverändert). Für Montag meldet der Kreis insgesamt neun Neuinfektionen.