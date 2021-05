Lesen in Radevormwald : Besuch in der Stadtbücherei nur mit Termin möglich

Besuch in der Stadtbücherei nur mit Termin möglich

Lesen in Radevormwald

Radevormwald Für den Zugang zur Bücherei ist eine Registrierung notwendig. Entweder mit Hilfe der Luca-App und der Corona-Warn-App können sich die Besucher registrieren lassen, oder es werden die Kontaktdaten notiert, um eine Nachverfolgung bei Infektionen zu erleichtern.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist ab sofort die Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz unter Einhaltung der Hygienevorschriften dank der gesunkenen Inzidenzwerte im Oberbergischen Kreis wieder geöffnet. Das bedeutet, Büchereikunden können wieder die Räume der Bücherei besuchen, Medien zurückgeben und neue Medien ausleihen. Der Besuch der Stadtbücherei ist jedoch im Moment nur mit Terminanmeldung (auch kurzfristig!) möglich.

Alternativ dazu bietet die Stadtbücherei weiterhin ihren Bestell- und Abholservice an. Buchwünsche können dabei telefonisch oder per E-Mail an das Bücherei-Team gerichtet werden. Die Abholung erfolgt dann zum vereinbarten Termin kontaktlos im Foyer der Stadtbücherei.