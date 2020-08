Am Montag geht es los : Kanalsanierung beginnt in Hetterscheidt

Kanalsanierung beginnt in Hetterscheidt

Am Montag geht es los

Die Kanäle in Hetterscheidt werden saniert. Foto: dpa, Frank Rumpenhorst

Heiligenhaus Anwohner werden frühzeitig über Einschränkungen informiert. Die Zugänge zu den Grundstücken werden bis auf kurze Unterbrechungen möglich sein.

(RP) Die Stadt Heiligenhaus, Sondervermögen Abwasser, saniert flächendeckend im Wohngebiet Hetterscheidt das öffentliche Kanalnetz. Es werden rund 1,3 Kilometer Kanalnetz und 115 Schachtbauwerke ohne Aufgrabung der Straßenoberflächen in einen betriebssicheren Zustand gebracht.

In der Zeit vom 17. August bis voraussichtlich zum 30. Oktober werden diese Arbeiten abschnittsweise durchgeführt: die betroffenen Anwohner werden zeitnah durch das ausführende Unternehmen informiert; es ist an den jeweiligen Stellen mit Verkehrsbeeinträchtigungen von kürzerer Dauer (ein bis zwei Tage) zu rechnen. Die Zugänglichkeit zu den Grundstücken wird bis auf kurze Unterbrechungen jederzeit möglich sein.Die Zufahrten für Kranken- und Feuerwehrfahrzeuge wird zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.Sowohl die Müllentsorgung als auch die Straßenreinigung werden von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Und die Kosten dieser Maßnahme werden komplett über die Entwässerungsgebühren finanziert.

Eine Ankündigung für die Maßnahme wurde unter Angabe des Gesamtzeitraums durch die ausführende Baufirma per Postwurfsendung bereits verteilt. Vorsorglich wurde hier schon darauf aufmerksam gemacht, dass am Tag des jeweiligen Liner-Einbaus die dort angeschlossenen Häuser – soweit es geht – auf die Nutzung von Waschmaschine, Dusche verzichten sollten, damit der Liner mit einem guten Haftverbund eingebaut werden kann und somit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist. Diese Bitte, den Wasserverbrauch einzuschränken, gilt für maximal zehn Stunden, bis der Liner eingebaut, aufgestellt und ausgehärtet ist und dann die Anschlussleitung am Hauptrohr wieder provisorisch geöffnet wurde.