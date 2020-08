Volkardeyer Straße : 78-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall

RATINGEN Ein 78 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall an der Volkardeyer Straße in Ratingen-West tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Ratinger gegen 14.40 Uhr auf dem linksseitigen Geh- und Radweg der Kreisstraße 2 von der Broichhofstraße kommend in Richtung Brandenburger Straße unterwegs gewesen.

In Höhe der Hausnummer 41 wechselte er laut Polizeibericht aus bisher noch ungeklärter Ursache unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort erfasste ihn ein Lastwagen Iveco Stralis aus Leverkusen.