Sommertour : Erfrischend: Wasserspielplatz kommt an

HEILIGENHAUS Zum Ausklang ihrer Sommertour besuchte SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese den neuen Wasserspielplatz im Hefelmannpark in Heiligenhaus und lernte die Nutzer in Aktion kennen.

Zum Beispiel von einem kleinen Zwillingspaar. Dessen Mama und Oma schwärmen regelrecht von der neuen Fläche: Normalerweise würden sie kaum Spielplätze besuchen, berichtet die Mama, aber hier kämen sie nun fast jeden Tag hin. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder, kleine und große, hier zusammen spielen.“ Viel Lob also für Wasserpumpe mit einem Matschtisch, bei dem man das Wasser schön aufstauen kann und die Archimedische Schraube, die das kühle Nass in die Höhe fördert.

Wünsche Der technische Beigeordnete der Stadt Heiligenhaus, Andreas Sauerwein, wünscht sich eine kontinuierliche Förderung der Kommunen durch den Bund. „Nicht nur projektbezogene Fördermittel. So hüpfen wir von Fördertopf zu Fördertopf. Dabei fehlt uns die Nachhaltigkeit und die Planungssicherheit“, so Sauerwein weiter.

Das Lob hörten sich am Freitag nicht nur der Planer aus dem Grünflächenamt, Ingo Oschmann, und sein Chef, der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein persönlich an, sondern auch örtliche Sozialdemokraten und die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese. Sie hatte am letzten Tag ihrer zweiwöchigen „Sommertour“ durch ihren Wahlkreis gleich zwei besonders spritzige Termine auf dem Programm: Ein Besuch bei der DLRG im Velberter Parkbad und vorher eben auch am Heiligenhauser Wasserspielplatz.