Stadtteile : Seniorentreffs öffnen am Montag

Ratingen Das Angebot der städtischen Einrichtungen ist aber eingeschränkt. Zum Thema Seniorentreffs in Corona-Zeiten hat die städtische Seniorenkoordinatorin Rita Mitic ein Gespräch mit Bürgermeister Klaus Pesch geführt, das ab Sonntag auf dem Ratinger Senioren-Kanal auf Youtube unter www.senioren-ratingen.de zu sehen ist.

(RP) Die fünf städtischen Seniorentreffs öffnen am Montag, 17. August, wie geplant ihre Türen wieder. Im Mehrgenerationentreff Tiefenbroich, an der Minoritenstraße in Ratingen Mitte, am Karl-Mücher-Weg in Ratingen Süd, an der Erfurter Straße in West und der Carl-Zöllig-Straße in Ost können sich Besucher ab Montag wieder treffen – aber unter Corona-Bedingungen.