Infostand in Heiligenhaus : Polizei klärt über falsche Beamte am Telefon auf

Heiligenhaus Nach wie vor rufen angebliche Polizeibeamte bei Senioren an, um sie um ihr Erspartes zu bringen. Und oft genug gelingt ihnen der Trick immer noch.

(RP) Die Polizei in Heiligenhaus bietet am Mittwoch, 19. August, zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Hauptstraße an ihrem Infostand vor dem Rathaus Präventionshinweise für Senioren an. Dabei geht es um „Falsche Polizeibeamte am Telefon“.