Politik : Homberger Wahlbezirk ist zu klein

Ratingen Ratsmitglied soll auch für Anwohner aus Ratingen Mitte zuständig sein.

Auch wenn alle Fraktionen betonten, dieser Regelung nur zähneknirschend gefolgt zu sein, beantragt die CDU-Fraktion jetzt, zumindest die Aufteilung der Bezirksausschüsse so zu ändern, dass für die betroffenen Anwohner aus Ratingen Mitte weiter der Bezirksausschuss in Mitte für ihre Anliegen zuständig bleibt.

Grundsätzlich sind die Bezirksausschüsse in Ratingen freiwillige Ausschüsse des Rates. Die Aufteilung der Bezirksausschussgrenzen und Zuständigkeiten seien nicht in der Gemeindeordnung des Landes NW geregelt, sondern in der städtischen Hauptsatzung, betonte die CDU-Fraktion in einer aktuellen Mitteilung.