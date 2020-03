Handball : Lintorf hadert mit letzten Sekunden

Essen In Überruhr verliert der TuS 08 in der Handball-Verbandsliga 25:26. Die Lintorfer lagen meist im Hintertreffen. Sie kamen aber heran, 25 Sekunden waren nach der Balleroberung bei 24:25 noch zu spielen. Die Attacke gegen Christoph Lesch war unsauber, der Lintorfer warf dennoch unter Zeitdruck, und der Abpraller landete bei Kai Klause. Der Ausgleich blieb aber aus.

Handball wird Tim Bauerfeld in dieser Verbandsligasaison nicht mehr spielen, obwohl er Ende dieses Monats das Training wieder aufnimmt. Aber seine gesamte Konzentration gilt der kommenden Spielzeit. Da sind seine Lintorfer weiter in der Verbandsliga vertreten. Das Spiel bei der SG Überruhr ging 25:26 (12:14-Pausenrückstand) verloren, und Überruhr wahrte damit seine kleine Chance, noch einmal ganz oben heranzukommen. Aber Überruhrs Zugang Philipp Pöter, der frühere Bundesliga-Profi, kommt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz. Das Knie lässt langfristig keine Belastungen zu, auch gegen Lintorf nicht. Bauerfeld sagte: „Dennoch, dieses Überruhr-Spiel mussten wir nicht verlieren, aber allein die Schlussphase verlief denkbar unglücklich. Da wurde unser Christoph Lesch drei Sekunden vor dem Abpfiff gefoult, zudem stand der Abwehrspieler deutlich im Kreis.“ Siebenmeter, wie vom TuS da gefordert, gab es aber nicht.

Die Lintorfer lagen meist im Hintertreffen. Sie kamen aber heran in dieser Schlussminute, 25 Sekunden waren nach der Balleroberung bei 24:25 noch zu spielen. Die Attacke gegen Lesch war unsauber, der Lintorfer warf dennoch unter Zeitdruck, und der Abpraller landete bei Kai Klause. Der Ausgleich blieb aber aus, Überruhr verteidigte die knappe Führung mit viel Glück. Trainer Markus Wölke meinte dazu: „Den Siebenmeter mussten wir einfach bekommen. Dennoch, uns fehlte auch hier in Überruhr die nötige Konstanz. So beim 17:17. Da wackelte Überruhr. Aber wir haben es nicht verstanden, das zu nutzen. Der Gegner zog wieder mit drei Toren weg, und am Ende stehen wir mit leeren Händen da.“