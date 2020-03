Fußball : Erster Heimsieg nach 189 Tagen für 04/19

Ratingen Das 3:1 über TVD Velbert ist der erste Erfolg des Fußball-Oberligisten in Ratingen seit mehr als einem halben Jahr. Gianluca Silberbach, Moses Lamidi und Fynn Leon Eckhardt treffen, die Umstellung von Trainer Frank Zilles greift.

Ratingen 04/19 hat ein Heimspiel in der Fußball-Oberliga gewonnen. Das 3:1 (2:0) gegen den TVD Velbert war der erste Erfolg in der Dumeklemmerstadt seit dem 25. August 2019 und dem 3:1 gegen Union Nettetal, dazwischen lagen 189 Tage und acht nicht gewonnene Heimspiele. „Ich bin sehr zufrieden, weil wir endlich auch mal wieder zu Hause gezeigt haben, dass wir Fußball spielen, Tore schießen und leidenschaftlich agieren können“, sagte Trainer Frank Zilles.

Einen Schreckmoment mussten die Hausherren im Keramag-Sportpark nach acht Minuten überstehen, als Velberts Stürmer Kevin Zamkiewicz über den etwas zu zögerlich aus seinem Tor kommenden Keeper Dennis Raschka köpfte, der Ball aber über das Tor ging. Daran schloss sich jedoch eine Phase an, die die Heim-Fans lange nicht von ihrem Team gesehen hatten: spielerisch stark, leichtfüßig und vor allem eiskalt im Abschluss. Gianluca Silberbach stieg nach der ersten Ratinger Ecke des Spiels im Strafraum der Gäste am höchsten und köpfte den von Emre Demircan zum Tor gezogenen Ball zum 1:0 ein (10. Spielminute). Nur vier Minuten später nahm Moses Lamidi das Spielgerät im Mittelfeld an sich, dribbelte bis an den gegnerischen Strafraum, ließ dort noch zwei Verteidiger stehen und schloss scharf und präzise kurz oben ab – 2:0 (14.).