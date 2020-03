Politik : SPD: Wiglow als Kandidat bestätigt

Ratingen Der Fraktionschef will Bürgermeister werden und wurde jetzt offiziell nominiert.

Wiglow ging auf die wesentlichen Punkte für die kommende Kommunalwahl ein. Da ist zum Einen das Thema Wohnen. Wiglow stellte dar, dass Wohnen ein Grundrecht ist und keine Ware. Ratingen müsse eine Stadt sein, in der alle Menschen eine bezahlbare Wohnung finden können. Dazu gehören in einer älter werdenden Stadt auch barrierefreie und bezahlbare Wohnungen, damit die Menschen in ihrem Umfeld bleiben können. Die Stadt müsse endlich ihre planungsrechtlichen Instrumente nutzen und auch selber viel stärker als Akteur auftreten als bisher. Daher will die SPD auch eine städtische Wohnungsgesellschaft.