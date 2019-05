Heiligenhaus : Pfiffiger Schüler macht Schokolade druckreif

Marvin Rzok bei der Arbeit an seinem Drei-D-Drucker. Zu sehen gab es eine Menge, nur keine Schokolade zu kosten. Das war allerdings auch nicht das Wettbewerbsziel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Tag der Naturwissenschaften an der Gesamt­schule: 54 Teams aus allen Klassenstufen stellen sich der Fach-Jury mit dem Paten Jean Pütz.

Tüftler gehören ins stille Kämmerlein? Von wegen. Marvin Rzok hat überhaupt keine Probleme mit Zuschauern, kamerascheu ist er auch nicht. Aber voll beschäftigt und hoch konzentriert. Immerhin führt er am Tag der Naturwissenschaften seiner Gesamtschule ein Ding vor, das publikumsträchtiger kaum sein könnte: einen Drei-D-Drucker, mit dem sich Schokoladenkunstwerke oder -gebilde aller Art schaffen lassen. Kleiner Wermutstropfen fürs Publikum: Zu kosten gibt es nichts, für die Demonstration muss Spachtelmasse genügen.

Piet, Maximilian, Lias und Max (von rechts) demonstrieren die Kraft ihres hydraulischen Nussknackers. Foto: Blazy, Achim (abz)

Aber immerhin steht neben der geheimnisvollen Apparatur, zu der unter anderem ein Heizelement, ein „Schokoladen-Extruder“ und natürlich ein Laptop gehören, eine kleine Nachbildung des Brandenburger Tors. Aus Schokolade. Aus dem Drucker. Eine verschrobene Idee, ein Wettbewerbs-Gimmick gar? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie Jury-Mitglied und Schulpate Jean Pütz sofort erklärt. Er ist total begeistert von dem, was Marvin vorführt: „Dem Drei-D-Druck gehört die Zukunft“, sagt der alte Fahrensmann des WDR-Wissenschaftsjournalismus, der auch mehrfach die Preisverleihung beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ moderiert hat. Und weil er „auch mal Oberstudienrat gewesen“ ist, hat er keine Probleme, dies in einem umfänglichen Bewertungsbogen akribisch zu dokumentieren. Dabei hilft ihm der Schüler Ruben Rodermann, ebenfalls schon wettbewerbserfahren. Für Pütz ist klar: „Motivation ist das wichtigste Stück Pädagogik.“ Ein Blick in die Runde zeigt: Daran herrscht schon vorab kein Mangel.

Rafetcan aus der sechsten Klasse, hat einen Blick für Baumkronen und alles, was darunter wächst. Sein selbstgebautes Modell zeigt die Stockwerke des Waldes. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFO Zertifikat für die MINT-Fächer Die Form: Die Gesamtschule Heiligenhaus ist als „MINT-freundliche Schule“ zertifiziert. Das heißt, sie nutzt besondere Möglichkeiten für die Fächer Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Motto: „MINT Zukunft schaffen“. Dies ist Initiative mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Angela Merkel steht. für die Heiligenhauser Gesamtschule steht die Rezertifizierung an.

Die Vorführung des Schokolade-Druckers kam in Zusammenarbeit mit dem Campus Heiligenhaus zustande und sie interessiert auch Firmenpraktiker wie Jörg Heusler. Der hat den jungen Heiligenhauser Drei-D-Druckexperten auf einer Fachmmesse kennengelernt. Sein Urteil klingt weniger nach Beurteilungsbogen, zielt aber leicht augenzwinkernd in exakt die gleiche Richtung: „Kluges Kerlchen. Der weiß, was er tut.“