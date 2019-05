Glosse : Eisbär schreckt den Reiher nicht

Ratingen Er wurde mehrfach mit einem Braten im Schnabel gesichtet.

Der Tümpel war völlig ausgeräubert. In den Verdacht gerät immer wieder Nachbars Katze, die auf sanften Pfoten um den Teich schleicht. Ob sie jemals Erfolg hatte, kann niemand sagen. Da ist der Reiher, der die Tümpel in der gesamten Nachbarschaft fast fahrplanmäßig anfliegt, erfolgreicher. Er wurde mehrfach mit einem Braten im Schnabel gesichtet. Nun wurden neue Fischlein ausgesetzt. Und es stellt sich die Frage: Wie schreckt man einen Reiher ab? Netz drüber? Nein, sagt die Besitzerin: „Kommt nicht in Frage, die Singvögel nutzen den Teich als Badeanstalt.“ Es wurden also Drähte über die Start- und Landebahnen gespannt. Wenn das nix hilft, kommt wieder der kleine Styropor-Eisbär zum Einsatz, der im Winter für Luftlöcher im Eis sorgen sollte, aber nicht wirklich viel zu tun hatte. Doch wie es scheint, hat sich Reiher mit dem Bären angefreundet. Gute Tipps sind weiter willkommen. JoPr