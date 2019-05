Gesundheit : Medizinforum informiert über Vorsorge gegen Darmkrebs

Niederberg (RP) Darmkrebs entwickelt sich langsam und Betroffene haben anfangs meistens keine körperlichen Beschwerden. Treten eindeutige Symptome auf, ist es in vielen Fällen schon zu spät. Wie kann man Darmkrebs frühzeitig erkennen?

Krebs gehört zu den weltweit gefürchtetsten Krankheiten und zieht trotz großer Fortschritte in der Forschung in vielen Fällen einen Todesfall nach sich. Pro Jahr erkranken etwa 29.500 Frauen und 33.500 Männer an Darmkrebs, womit dieser als zweithäufigste Krebserkrankung zählt. Darmkrebs gehört dabei zu den am besten erforschten Krebsarten, dennoch versterben pro Jahr mehr als 200.000 Menschen an den Folgen dieser Erkrankung. Oftmals befinden sich die Betroffenen zum Zeitpunkt der Erkrankung bereits in einem Alter von über 70 Jahren, wobei das Risiko bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen. Beim Darmkrebs entstehen aus gutartigen Polypen im Dick- und Mastdarm bösartige Tumore, deren Zellen sich unkontrollierbar weiter vermehren. Eindeutige Symptome wie Verdauungsprobleme, Schmerzen oder sichtbares Blut im Stuhl treten in den meisten Fällen erst auf, wenn sich die bösartige Wucherung bereits ausgebreitet hat. Die einzige Heilungschance besteht nach wie vor in einer Operation, die unter Umständen von einer Chemo- oder Strahlentherapie begleitet wird. Auch bei dieser Erkrankung gilt: Je früher sie entdeckt und behandelt wird, desto höher sind die Heilungschancen.