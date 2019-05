Verkehrsunfall : Radler stoßen frontal zusammen

Ratingen Der schwer verletzte 75-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

West (RP) Beim Zusammenstoß zweiter Radler wurden beide verletzt. Gegen 16.30 Uhr befuhr nach bisherigen Zeugenaussagen ein 75-jähriger Ratinger mit seinem Pedelec die Straße Hohbeck in Fahrtrichtung Fliedner Straße. Im Kurvenbereich, kurz vor der Einmündung zur Straße Ten Eicken, kam dem Pedelecfahrer ein Achtjähriger auf seinem Rad entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß. Beide Radler stürzten. Der schwer verletzte 75-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrrädern entstand nur sehr geringer Sachschaden, teilte die Polizei weiter mit.