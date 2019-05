Kreis Mettmann : Malwettbewerb im Neanderland geht in den Endspurt

KREIS METTMANN (RP) Jetzt wird es langsam Zeit. Noch bis zum, 17. Mai haben Jugendliche Zeit, sich am Malwettbewerb des Kreises Mettmann und Plan-for-Planet zu beteiligen: Leckere Schokolade essen und dabei Stück für Stück Gutes tun?

Auch der Kreis Mettmann unterstützt die Initiative und ruft nun gemeinsam mit dem Plant-for-the-Planet Club Mettmann zum Malwettbewerb auf. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren sowie Schülergruppen der 3. bis 8. Klassen aus dem Kreis Mettmann können selbst gemalte Bilder mit Motiven aus dem Neanderland einreichen. Aus jeder der zehn Städte im Neanderland stehen zwei Motive für die jungen Künstler zur Auswahl bereit, so zum Beispiel das Neanderthal Museum (Mettmann), der Neanderlandsteig (Haan) oder der Panorama-Radweg Niederbergbahn (Heiligenhaus). „Das Neanderland bietet viele Schokoladenseiten – was passt da besser als eine Neanderland-Sonderedition der Guten Schokolade mit den fünf schönsten Motiven. Ich bin schon sehr gespannt auf die Kunstwerke der Kinder“, sagt Landrat Thomas Hendele, Schirmherr des Wettbewerbes.

Alle Informationen zum Malwettbewerb sind auf der Website von Plant for the Planet www.plant-for-the-planet.de im Menü unter MITMACHEN >> MALWETTBEWERB zu finden. Bis zum 17.Mai muss ein Foto (PDF, GIF oder JPG) des selbst gemalten Bildes per E-Mail an den Kreis Mettmann – malwettbewerb@neanderland.de – unter Angabe von Namen, Wohnort, Alter und Schulklasse geschickt werden. Nach dem Einsendeschluss entscheidet eine Jury über die schönsten fünf Motive und informiert die Gewinner. Sobald die Sonderedition der Guten Schokolade hergestellt wurde, findet ein Pressetermin mit den Gewinnern statt.