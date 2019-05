Ratingen : Ausstellung widmet sich Menschenrechten

Ratingen Eröffnung im Haus am Turm ist am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr.

(RP) Ratingen Friedensgruppen zeigen zur Europawahl die Ausstellung „Menschenrechte sind unteilbar“ im Haus am Turm vom 14. Mai bis 11. Juni. Eröffnung ist am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr.

Ratinger Friedensgruppen führen seit 1990 zunächst am Antikriegstag am 1. September und zuletzt am Weltfriedenstag am 21. September eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema Frieden durch, wobei der Begriff Frieden weit verstanden wird. Er umfasst äußeren und inneren Frieden und auch den Frieden mit der Natur.