Behindertensport : Lebenshilfe-Sportler erobern Pokal zurück

Am Sportfest des Lebenshilfe des Kreises Mettmann beteiligt waren das LVR-HPH-Netz Ost, die Lebenshilfe e.V. Kreisvereinigung Mettmann, das LVR Berufskolleg Düsseldorf, die SG Monheim 1894/1968 e.V. und der Heilpädagogische Verbund der Graf-Recke-Stiftung. Organisiert wurde es von Christoph Schluckebier, Monika Steinbrecher, Ulrich Matzken und Jakob Dreesmann.

Das Konzert der Bläck Fööss in der Ratinger Stadthalle (DumeklemmerHalle) beginnt am Sonntag, 26. Mai 2019, um 18 Uhr. Der Einlass ist ab 17 Uhr. Die Tickets kosten 22 Euro zzgl. VVK-Gebühren und sind bei Eventim, Westticket, im Ticketbüro des Ratinger Kulturamts (Minoritenstraße 3a) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Informationen über die Lebenshilfe gibt es im Internet unter www.lebenshilfe-mettmann.de.