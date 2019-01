Zusätzliches Angebot in Heiligenhaus: Baurecht: Stadt startet Online-Verfahren

Zusätzliches Angebot in Heiligenhaus

Heiligenhaus Alle Infos richten sich an interessierte Bürger, aber auch an Architekten und Bauinteressenten.

Paul Köhnes arbeitet als Redakteur in der Lokalredaktion Ratingen/Heiligenhaus.

In der Bauleitplanung sind Städte und Gemeinden dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit sowie Behörden und Organisationen, die als „Träger öffentlicher Belange“ fungieren, in den Planungsprozess einzubeziehen. Bisher hat die Stadt Heiligenhaus zu diesem Zweck die Unterlagen der Planverfahren während der Beteiligungsfristen auf der städtischen Homepage zur Verfügung gestellt. Es geht in aller Regel um ziemlich umfangreiches Material für jeden einzelnen Plan.