Angebote in der Region : Bowling und Kegeln: Hier geht’s rund

In Baumberg gibt es eines der größten Bowling-Center der Umgebung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Region Ob preiswert für Selbstversorger oder mit Service und Party-Atmosphäre – in der Region finden sich etliche Angebote.

Auch am kommenden Wochenende wird das Wetter laut Vorhersage ungemütlich, und viele Familien, Paare und Freundeskreise werden sich fragen, was tun. Wie wär’s mit Kegeln oder Bowling? Im Kreis Mettmann und Umgebung gibt es – über Bahnen in Gaststätten hinaus – verschiedene Angebote rund um die großen schweren Kugeln mit Löchern oder ohne.

MONHEIM Die Bowling-World Monheim an der Konrad-Zuse-Straße 6 in Baumberg, bestens zu erreichen über die A 59, Ausfahrt Richrath/Baumberg, bietet auf 3200 Quadratmetern 22 Bowlingbahnen, 18 Billardtische, Restaurant/Partyraum für 500 Personen und verschiedene Spielautomaten. Geöffnet ist die Bowling-World montags bis donnerstags, 11 bis 0 Uhr, freitags 11 bis 2 Uhr, samstags 10 bis 2 Uhr, sonntags 10 bis 23 Uhr. An Tagen vor Feiertagen (auch feiertags) gilt die Freitags-Öffnungszeit. An den Feiertagen selbst gilt normalerweise die jeweilige Wochentags-Öffnungszeit. Die Preise pro Stunde pro Bahn: Mo. bis Do. bis 18 Uhr: 18 Euro; Mo bis Do ab 18 Uhr: 22 Euro; Fr/Sa bis 18 Uhr: 22 Euro; Fr/Sa ab 18 Uhr: 32 Euro; So bis 18 Uhr: 22 Euro; So ab 18 Uhr: 16 Euro. Leihschuhe: Erwachsene ganztägig 2,20 Euro, Kinder bis 14 Jahre ganztägig 1,10 Euro. Weitere Infos zu Bahnreservierungen, Angebotserstellungen, Buchungen von Partypaketen, Firmenfeiern usw. unter monheim@bowlingworld.de oder Telefon 02173 3946513.

Info Gekegelt wurde schon bei den Pharaonen Kegeln ist uralt. Vorläufer gab es bereits im antiken Ägypten (um 3500 v. Chr.). Bowling entstand Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Augenfälligster Unterschied: Die Kugeln haben Löcher, und es gibt zehn Kegel statt neun.

LANGENFELD Im Sportcentrum Berghausen, Baumberger Straße 89 gegenüber der Wasserski-Anlage, gibt es zwei Kegelbahnen. Dort finden bis zu 30 Personen Platz. Platz genug für einem gemütlichen Kegelabend mit Freunden, Verein oder Arbeitskollegen. Geöffnet hat das Sportcentrum Montag bis Donnerstag von 8 bis 23 Uhr, Freitag von 8 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr, an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Preis: Eine Stunde pro Bahn 22 Euro. Kontakt: Telefon 02173 65220, info@sportcentrum-berghausen.de,

www.sportcentrum-berghausen.de. Weitere Angebote: Badminton, Beachsoccer, Cageball, Gymnastik, Fitness, Minigolf, Pearlball, Sling, Spinning, Tennis, Tischtennis, Beach-Volleyball, Billard, Cardio, Milon, Sauna/Solarium, Squasch, Tischkicker und Trampolin.



Wer in Hilden Bowling spielen möchte, muss schon ein wenig suchen. Am Ende wird er am Erikaweg 44 im Süden der Stadt fündig. Haus Erika bietet mehrere Bahnen im Keller des Restaurants an. Geöffnet ist dort jeden Tag außer montags, Bowling kann immer ab 17 Uhr gespielt werden. Die Stunde kostet 19 Euro, wer drei Stunden oder länger spielt, bezahlt pro Stunde 15 Euro. Eine Internetseite befindet sich im Aufbau, hieß es. Bis dahin ist der Betreiber unter Telefon 02103 9772030 erreichbar und nimmt Reservierungen entgegen. Kegelbahnen gibt es in der Itterstadt dagegen mehrere. Eine Auswahl: Der Forstbacher Hof bietet sogar Kindergeburtstage auf der Kegelbahn an. Für 8,50 Euro pro Kind (ab sechs Personen und bis 14 Jahre) gibt es Getränke, Pommes, Würstchen und drei Stunden Kegelspaß. Alle weiteren Infos: www.forstbacher-hof.de. Im Meiderhof an der Gerresheimer Straße 188 wurden die Bahnen gerade erst renoviert. Fünf davon gibt es, reservierbar unter Telefon 02103 42221. Auch das Restaurant Da Domenico am Hagelkreuz pflegt die Kegelbahn im Haus. Telefon 02103 296174 oder www.ristorante-dadomenico.de

DÜSSELDORF-GARATH Eine preiswerte Möglichkeit zu kegeln bietet die Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler Straße 21 (Haupteinkaufszentrum Ostseite, Frankfurter Straße). Preis pro Stunde pro Bahn (von zwei): 7 Euro. Speisen und Getränke können mitgebracht werden. Geöffnet in der Regel bis 22 Uhr (bitte anfragen). Kontakt: 0211 8997551. Die Freizeitstätte Garath ist das größte Bürgerhaus Düsseldorfs. Es beherbergt einen Arenasaal für 350 Gäste, ein Café, viele Räume für Kurse, Seminare und Feiern, das Kino Süd (immer donnerstags) sowie die Stadtbücherei und das Zentrum plus der Diakonie. Auf dem Programm stehen Kabarett, Kindertheater, Lesungen, Filme sowie musikalische Darbietungen.

DÜSSELDORF-BENRATH Auf dem Gelände des Schulzentrums Wimpfener Straße (Schlossgymnasium und Realschule) befindet sich das Bowling-Sportzentrum Düsseldorf-Benrath. Es bietet zehn Bahnen und eine kleine Gastronomie. Buchbar auch für Geburtstage und andere Events. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Feiertag ab 14 Uhr. Für Gruppen, Geburtstagsfeiern oder Schulklassen wird nach Vereinbarung auch früher geöffnet. Spielpreise: Montag bis Donnerstag 3 Euro pro Spiel/Person, Freitag und Samstag 3,50 Euro, Sonntag 2,60 Euro (inklusive Leihschuhen), Feiertage 3,20 Euro (inkl. Leihschuhen). Stundenpreise inklusive Leihschuhen: Mo.-Do., Feiertage: 25 Euro pro Bahn, Freitag/Samstag: 30 Euro (Leihschuhe:1,60 Euro pro Person). Sonderpreise: Kinder und Kindergeburtstag bis einschließlich 14 Jahre 2,60 Euro pro Spiel/Kind (inkl. Schuhen), Schulen 15 Euro pro Bahn/Stunde. Anfragen und Reservierungen unter Telefon 0211 7182974, info@bowling-duesseldorf.de. Adresse: Wimpfener Straße 18a, 40597 Düsseldorf.