Polizeibericht: Unbekannte stehlen fünf Jahre alten BMW X3

(RP) Am Mittwochabend, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr, wurde in Ratingen ein hochwertiger, grauer BMW X3 von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der verschlossene PKW parkte in der Zeit auf einem öffentlichen Stellplatz auf der Straße Am Höfel. Die Fahrzeugschlüssel wurden nicht entwendet, sodass es bislang unklar ist, wie die Täter das Fahrzeug öffnen oder starten konnten. Der geschätzte Zeitwert des fast fünfjährigen Fahrzeuges liegt bei etwa 35.000 Euro. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise erbittet die Polizei in Ratingen, Telefon 02104-9826210.