Expertentipps : So schützt man Türen und Fenster gegen Einbrecher

Niederberg Der Fachverband Schloss- und Beschlägeindustrie gibt Tipps für technische Lösungen.

Wichtig ist es daher zu prüfen, ob nachgerüstet werden muss. Einbruchhemmende Produkte wie selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen und Zusatzschlösser helfen, eine bereits vorhandene Türe nachzurüsten. „Wenn Sicherheitstechnik überhaupt vorhanden ist, ist sie leider oft veraltet. Somit besteht in Sachen Einbruchschutz meist ein hoher Nachholbedarf“, so FVSB-Geschäftsführer Stephan Schmidt, Steht eine Neuanschaffung von Fenstern und Türen an, sollte darauf geachtet werden, dass sie einbruchhemmend sind. Um den möglichen Schutz von Produkten bei einem Einbruchsversuch erkennen zu können, gibt es verschiedene Widerstandsklassen. Nach der Norm DIN EN 1627 werden die Produkte in eine der Widerstandsklassen (engl. Resistance Class, RC) RC 1 N bis RC 6 klassifiziert. Ein einbruchhemmendes Fenster sollte mindestens die Widerstandsklasse RC 2 besitzen, denn ein solches Fenster ist unter anderem mit einer speziellen Pilzkopfverriegelung, mit abschließbaren Fenstergriffen und Sicherheitsverglasung ausgestattet. „Es lohnt sich in jedem Fall in moderne Sicherheitstechnik zu investieren, um somit einen Einbruch zu erschweren“, so der FVSB-Geschäftsführer.