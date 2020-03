Diakonie : Telefonservice der Diakonie

Heiligenhaus Rufnummern für Notdienste und Betreuung sind eingerichtet.

(RP) Die Sozialen Dienste Niederberg in Heiligenhaus sind erreichbar und helfen in persönlichen Notlagen. Wie viele Angebote des öffentlichen Lebens schränken die Sozialen Dienste Niederberg der Bergischen Diakonie ebenfalls die direkten persönlichen Kontakte ein. Mögliche Ansteckungswege werden so vermieden.

„Wir wissen aber auch, Menschen in schwierigen Lebenssituationen sind weiterhin auf Rat und Unterstützung angewiesen. Die Beratungsangebote der Sozialen Dienste Niederberg sind aus diesem Grund telefonisch erreichbar. Wir beraten per Telefon in schwierigen Lebenssituationen und finden auch in diesen Zeiten gute gemeinsame Lösungen“, sagt Koordinatorin renate Zanjani.