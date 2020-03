Aus dem Polizeibericht : Polizei nimmt zwei Teenager nach Einbruch fest

Hilden Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei, in der Nacht zum Dienstag zwei Jugendliche nach dem Einbruch in ein Elektronikgeschäft festzunehmen.

Zwei Jugendliche – 13 und 15 Jahre alt – sind in der Nacht zum Dienstag nach dem Einbruch in ein Elektronik-Fachgeschäft am Axlerhof von der Polizei festgenommen worden. Ein Anwohner war gegen 0.10 Uhr von dem Alarm des benachbarten Geschäfts aus dem Schlaf gerissen worden. Als der Mann aus dem Fenster schaute, sah er, dass die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen worden war. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten auf zwei Jugendliche. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Jungen hatten sich in einem Gebüsch auf einem in Tatortnähe befindlichen Parkplatz versteckt. In ihrer unmittelbaren Nähe konnte die Polizei zudem eine aus dem Geschäft entwendete Kasse sicherstellen. Auf Nachfrage gab einer der beiden Jugendlichen zu, wegen Langeweile und aus Geldnot mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen und sich die Kasse gegriffen zu haben. Die Polizei leitete gegen das Duo Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Teenager ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.