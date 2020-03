Erlass : Wochenmärkte dürfen weiter öffnen

Info

Start: Die evangelische Kirchengemeinde hat die Tütenhilfe organisiert. Und so funktioniert es: Wer ohne Unterstützung ist, ruft das Tütentelefon (021 02/84 33 17) an. Dort meldet sich ein Anrufbeantworter. Man hinterlässt dort seine Daten, vor allem die Telefonnummer und den Namen. Man kann auch eine E-Mail an tuetenhilfe.ratingen@ekir.de schreiben. Die Tütenhilfe ruft dann zurück. Jugendliche und erwachsene Ehrenamtliche erledigen den Einkauf. Sie sind der Kirchengemeinde seit Jahren bekannt und weisen sich an der Tür aus. Über mögliche Ansteckungsgefahren dabei wurde mit dem Ordnungsamt gesprochen, das kein erhöhtes Risiko sieht.