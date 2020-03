Krisenstab : „Corona-Lage kann sich stündlich ändern“

Heiligenhaus Wie das Rathaus mit der Pandemie umgeht: Pendeln zwischen Homeoffice und Krisenstab, neue Kanäle für Bürger-Infos.

Herr Beck, wo erreichen wir Sie im Moment am Telefon?

Beck In meinem Büro. Gerade war Lagebesprechung mit dem kleinen Krisenstab. Zu dem gehören der Verwaltungsvorstand, die Bereiche Personal und Innere Organisation, unsere EDV und in einigen Fällen der Personalrat. Natürlich halten wir dabei im kleinen Sitzungssaal sämtliche gebotenen Vorsichtsmaßregeln ein. Im Prinzip gilt aber für die Verwaltung: So viel Homeoffice wie möglich.